Fenerbahçe hazırlık maçında Strasbourg'u farklı yendi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yendi.

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Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı. Merkur Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

Müsabakanın ilk yarısını oldukça üstün oynayan Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında golü bulmayı başardı.

Ön alanda baskı sonucunda Çağlar Söyüncü, kazandığı topu Sebastian Szymanski ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topu ceza yayına kadar sürdükten sonra yaptığı etkili vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 33. dakikada Dusan Tadic'in etkili ortasında direkt ağlarla buluşan top sonucunda farkı 2'ye çıkardı.

37. dakikada sarı-lacivertliler bir gol daha buldu. Tadic'in pasında sağdan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden arka direğe sert ortasında altıpasın sağında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Ryan Kent ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Üst üste şık paslar sonucunda ceza sahası içinde Oosterwolde'den aldığı ara pasına penaltı noktası civarından gelişine etkili vuran Edin Dzeko'nun şutunda top ağlara gitti.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da pozisyona giremedi ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Mourinho'dan devre arası 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Strasbourg ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına 2 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Çağlar Söyüncü yerine Rodrigo Becao'ya, Dusan Tadic yerine ise Cengiz Ünder'e şans verdi.

Mourinho, 61'inci dakikada 4 değişiklik daha yaptı. Portekizli teknik direktör, Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Rade Krunic ve Mert Hakan Yandaş'a forma verdi. 72'nci dakikada ise sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko ve Fred'in yerine Umut Nayir ile Miha Zajc oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerde 78'inci dakikada ise Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ryan Kent'in yerlerine ise Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor girdi.

İdeale yakın 11'le sahaya çıktı

Fenerbahçe, Strasbourg karşısında ideale en yakın ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacakları müsabaka öncesindeki son hazırlık müsabakasında ideal 11'ini sahaya sürdü.

Tadic sağda oynadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, maçta sağ kanatta görev aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde geçen sezon sol kanatta etkili bir performansa imza atan 35 yaşındaki oyuncuyu Strasbourg'a karşı ters kanatta oynattı.

Tadic, burada oynadığı sürede de dikkati çeken bir performans ortaya koyarken 33. dakikada takımının 2. golüne imza attı.