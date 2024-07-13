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Konak Belediye Başkanı elektrik akımından ölenler için açıklama yaptı

Konak Belediye Başkanı elektrik akımından ölenler için açıklama yaptı

Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun gülümseyerek konuşması dikkatlerden kaçmadı.

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Konak ilçesi Alsancak semtinde kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

İncelemelerde bulundu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dün kentte etkili olan sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılarak iki vatandaşın yaşamını kaybettiği olay yerinden devam eden incelemelere katıldı.

Burada yetkililerle ve sokak sakinleriyle görüşen Mutlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Affedilecek bir durum değil"

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.

Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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