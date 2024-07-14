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Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması

Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 2026'da Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırma planına yönelik, "Bu füzelerini durdurmak için yeterli potansiyele sahibiz. Ancak kurbanlar, Avrupa devletlerinin başkentleri olacak" dedi.

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ABD'nin 2026 yılından itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağını duyurmasının ardından Batı ile Rusya arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Rusya, tüm dünyaya olası savaşla ilgili ABD'ye gözdağı vererek Avrupa ülkelerine yeni bir uyarıda bulundu.

'ABD FÜZLERİNİ DURDURURUZ ANCAK POTANSİYEL KURBANLAR AVRUPA BAŞKENTLERİ OLUR'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, "Burada paradoksal bir durum var. Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi. Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, bu ülkelerin (Avrupa) başkentleri olacak" ifadelerini kullandı.

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