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Sakarya’da denize girişler yasaklandı

Sakarya’da denize girişler yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntı etkisini gösteriyor. Kaymakamlık, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişleri yasakladı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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