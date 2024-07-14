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Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki "ASTERI" isimli tekneye düzenlenen "Kıskaç-21" operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 8'inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucu Çeşme'deki Alaçatı Körfezinde "Kıskaç-21" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 8'inin FETÖ mensubu olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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