Nuri Alço kontrole gitti apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. Kalp pili takılan Nuri Alço hayranlarını korkuttu. Usta isim hastaneye kontrol için gitti, apar topar ameliyata alındı.Abone ol
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço beyin kanaması geçirmişti.
Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden Alço evinde dinleniyordu. tv100'de yer alan habere göre; Nuri Alço, hastaneye rutin bir kontrole gitti.
Nuri Alço, doktorların burada yaptığı muayenenin ardından acilen ameliyata alınmak zorunda kaldı. Usta isim kornea nakli ameliyatı geçirdi.
Alço'nun artık işlemini yitiren korneasının yerine yeni bir kornea takıldı.
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Nuri Alço'nun şu an için durumunun iyi olduğu öğrenildi.