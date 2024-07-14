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Türk zırhlısı COBRA II Suudi Arabistan'a ihraç edildi

Türk zırhlısı COBRA II Suudi Arabistan'a ihraç edildi

Türk savunma sanayisi ürünü COBRA II 4x4 tekerlekli zırhlı aracın ihraç edildiği ülkelere Suudi Arabistan eklendi.

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1990 yıllardan itibaren kendi tasarımı askeri zırhlı araçlarını üreten, Türkiye'nin ilk taktik zırhlı araç ihracatına imza atan Otokar, geçen yıllarda geliştirdiği özgün paletli ve tekerlekli zırhlı araç aileleriyle yurt içinde ve dışında çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Otokar'ın en etkili olduğu pazarlar arasında Körfez ülkeleri yer alıyor. Otokar, geliştirdiği araçlarla hemen hemen tüm Körfez ülkelerinde sorumluluklar üstlendi.

Otokar'ın bölgede ürünlerini kullanan ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Şirket 1998 yılında Suudi Arabistan ihtiyaçları için yürüttüğü özel bir proje için yaklaşık 200 adet Survivor isimli 4x4 araç teslim etti. Bu araçlar ülkede başarıyla görev yapmayı sürdürüyor.

Geçen yıllarda Suudi Arabistan'daki ihtiyaçlara yönelik çeşitli çözümler geliştiren ve bunları ülkedeki savunma sanayisi fuarlarında sergileyen Otokar, COBRA II 4x4 tekerlekli zırhlı araca yönelik olarak geçen yıl bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme doğrultusunda geçen yılın sonunda ve bu yılın başında çeşitli teslimatlar gerçekleştirildi, araçlar göreve başladı. Böylece COBRA II'nin ihraç edildiği ülkelere Suudi Arabistan eklendi.

COBRA II, yüksek manevra kabiliyeti, üstün balistik ve mayın koruması ile dikkat çekiyor. Her türlü arazi koşulunda yüksek hareket kabiliyeti sunan araç, çeşitli silah sistemleri ve ekipmanlarla donatılıp farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Geniş iç hacmiyle 9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip olan COBRA II, sınır güvenliği, devriye, keşif ve iç güvenlik başta olmak üzere birçok görevi yerine getirebiliyor.

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