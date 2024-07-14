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Yeni doğan bebeğini Avcılar'da çöp konteynerine attı, yakalandı! Cani kadın: Banyoda doğurdum...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni doğan bebeğini Avcılar'da çöp konteynerine attı, yakalandı! Cani kadın: Banyoda doğurdum...

Avcılar'da, yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, Firuzköy'de, geçtiğimiz gün akşam bir bebeğin çöp konteynerinde poşet içinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen kadın, sorgusunda evlilik dışı ilişkinden dolayı hamile kaldığını, bunu ailesinden gizlediğini söyledi.

Şüpheli, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyduğunu ve çöp konteynerine attığını anlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay: Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde, çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitmişti.

Kız bebek, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polislerin gözetiminde ambulansla hastaneye götürülmüştü.

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