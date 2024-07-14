BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL

Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama! O anları anlattı

Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama! O anları anlattı

Tüm dünya ABD'deki suikast girişimiyle sarsılırken, saldırıdan yaralı olarak kurtulan eski ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Sağ kulağından yaralandığını belirten Trump, kurşun isabet ettikten sonra "Bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" ve çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

Abone ol

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi bir anda tüm dünyayı sarstı. Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında düzenlenen saldırıda Trump, yaralanırken; mitingde katılanlardan biri ve saldırgan hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası özel bir klinikte tedavi altına alınan Trump'tan ilk açıklama geldi.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

O anları anlattı

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması
Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması
İsrailliler ateşkes için Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdüler
İsrailliler ateşkes için Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdüler
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Oğlundan açıklama geldi
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Oğlundan açıklama geldi
Trabzonspor hazırlık maçında Pancevo'yu mağlup etti
Trabzonspor hazırlık maçında Pancevo'yu mağlup etti
Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi Kadıoğlu cevabı
Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi Kadıoğlu cevabı
Fenerbahçe hazırlık maçında Strasbourg'u farklı yendi
Fenerbahçe hazırlık maçında Strasbourg'u farklı yendi
Yıldırım düşmesi sonucunda 63 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucunda 63 kişi hayatını kaybetti
Konak Belediye Başkanı elektrik akımından ölenler için açıklama yaptı
Konak Belediye Başkanı elektrik akımından ölenler için açıklama yaptı
Türkiye'de son 53 yılın en sıcak haziran ayı yaşandı
Türkiye'de son 53 yılın en sıcak haziran ayı yaşandı
Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu tutuklanacak, İsrail yargılanacak
Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu tutuklanacak, İsrail yargılanacak
Ali Yerlikaya Firari FETÖ'cülerin yerlerini açıkladı
Ali Yerlikaya Firari FETÖ'cülerin yerlerini açıkladı