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Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü

Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü

ABD Başkanı Biden, seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda kulağından yaralanan eski başkan Trump ile telefonda görüştü. Biden'ın, iç güvenlik ve kolluk kuvvetlerinden bilgi alacağı belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki seçim mitingi sırasında saldırıya uğrayan başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı.

Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski başkanın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti.

"Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti.

Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz" sözlerini sarf etti.

"ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var"

Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi.

Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

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