Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: Takipçisi olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ile başsağlığı mesajı yayımladı. "21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor" diyen Özel paylaşımında, sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacaklarını ifade etti.

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CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir'de dün yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel "21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor. İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız." dedi.