BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47

Simpsonlar yine bildi mi? Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' kehaneti konuşuluyor

|
Simpsonlar yine bildi mi? Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' kehaneti konuşuluyor

Eski ABD başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast sonrası sosyal medyada Simpsonlar'ın 'Trump' kehaneti çok konuşuldu.

Simpsonlar yine bildi mi? Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' kehaneti konuşuluyor

Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

115
Simpsonlar yine bildi mi? Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' kehaneti konuşuluyor

Yaralanan Trump'ın sağlık durumu iyi. Saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğü, iki kişininse ağır yaralandığı da gelen bilgiler arasındaydı.

215
Simpsonlar yine bildi mi? Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' kehaneti konuşuluyor

Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası sosyal medyada da gündem bu saldırıydı. En çok konuşulan konular arasına ise kehanetleriyle ünlü Simpsonlar hızlıca girdi.

315
Simpsonlar yine bildi mi? Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' kehaneti konuşuluyor

Amerikan yapımı olan The Simpsons çizgi dizisi kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını da bilen Simpsonlar sosyal medyayı salladı.

415