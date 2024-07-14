BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS maratonu bugün başlıyor

KPSS maratonu bugün başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, KPSS saati ve süresini araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte KPSS lisans oturumları (genel yetenek - genel kültür, eğitim bilimleri) saati ve süresiyle ilgili ayrıntılar...

Abone ol

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. KPSS için son kontrollerini yapan adayların gündemindeki bir diğer soru da sınavın başlangıç ve bitiş saati.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.

KPSS Lisans sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
Bakan Yerlikaya duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
DSÖ'den korkutan "Yaz Covid"i uyarısı! Dünya'da giderek yayılıyor
DSÖ'den korkutan "Yaz Covid"i uyarısı! Dünya'da giderek yayılıyor
Kerem Kınık'ın kızının karıştığı davada yeni gelişme! Yüzde 50 hatalı çıktı
Kerem Kınık'ın kızının karıştığı davada yeni gelişme! Yüzde 50 hatalı çıktı
Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü
Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü
Trump'a ateş açan suikastçının kimliği belli oldu! Bakın kim çıktı
Trump'a ateş açan suikastçının kimliği belli oldu! Bakın kim çıktı
Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: Takipçisi olacağız
Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: Takipçisi olacağız
AK Partili Elitaş Bir formül bulduk dedi açıkladı: Muhalefet partisi ile baş başa verdik
AK Partili Elitaş Bir formül bulduk dedi açıkladı: Muhalefet partisi ile baş başa verdik
Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama! O anları anlattı
Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama! O anları anlattı
ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması
Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması