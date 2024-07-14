KPSS maratonu bugün başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, KPSS saati ve süresini araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte KPSS lisans oturumları (genel yetenek - genel kültür, eğitim bilimleri) saati ve süresiyle ilgili ayrıntılar...

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. KPSS için son kontrollerini yapan adayların gündemindeki bir diğer soru da sınavın başlangıç ve bitiş saati.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.



KPSS Lisans sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.