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Bakan Yerlikaya duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Dargeçit kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen "Bozdoğan-50" operasyonunda, biri kırmızı kategoriye girme kararı alınan "Herekol" kod adlı Taner Öğmen olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, J-SİHA ve EGM PİHA desteğinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla "Bozdoğan-50" operasyonunun yapıldığını kaydetti.

Operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristlerden birinin "Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi"ne kırmızı kategori olarak girme kararı alınan "Herekol" kod adlı Taner Öğmen olduğunun tespit edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, diğer teröristin kimliklendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Herekol kod adlı Taner Öğmen adlı teröristin 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, Irak'ın kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı, 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş. Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi."

Operasyonu gerçekleştiren jandarma, polis ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadelerini kullandı.

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