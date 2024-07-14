BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL

Kerem Kınık'ın kızının karıştığı davada yeni gelişme! Yüzde 50 hatalı çıktı

Kerem Kınık'ın kızının karıştığı davada yeni gelişme! Yüzde 50 hatalı çıktı

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili hazırlanan tespit raporunda iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulundu. 

Abone ol

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz günü meydana gelen olayda, otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenilmişti. 

Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen kaza tespit raporunda, araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir ile yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kural ihlali yaptığının belirtildiği öğrenildi.

Raporda sürücü Kınık'ınn "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar" maddesini ihlalden yüzde 50 kusurlu olduğuna yer verildiği belirtildi.

Diğer sürücü Öztürk'ün de "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar" maddesini ihlal etmesinden dolayı yüzde 50 kusurlu bulunduğu ifade edildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü
Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü
Trump'a ateş açan suikastçının kimliği belli oldu! Bakın kim çıktı
Trump'a ateş açan suikastçının kimliği belli oldu! Bakın kim çıktı
Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: Takipçisi olacağız
Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: Takipçisi olacağız
AK Partili Elitaş Bir formül bulduk dedi açıkladı: Muhalefet partisi ile baş başa verdik
AK Partili Elitaş Bir formül bulduk dedi açıkladı: Muhalefet partisi ile baş başa verdik
Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama! O anları anlattı
Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama! O anları anlattı
ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması
Rusya'dan tüm dünyaya savaş meydan okuması
İsrailliler ateşkes için Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdüler
İsrailliler ateşkes için Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdüler
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Oğlundan açıklama geldi
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Oğlundan açıklama geldi
Trabzonspor hazırlık maçında Pancevo'yu mağlup etti
Trabzonspor hazırlık maçında Pancevo'yu mağlup etti
Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi Kadıoğlu cevabı
Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi Kadıoğlu cevabı