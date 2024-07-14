DSÖ'den korkutan "Yaz Covid"i uyarısı! Dünya'da giderek yayılıyor

Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar hızla yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldi.Bu varyantlar, genetik kodlardaki mutasyonlarla oluşan ve antikorlardan korunabilen JN.1 türevi. Ancak henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı oldukları tam olarak bilinmiyor.

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Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldiğini duyurdu.



Bu varyantlar, genetik kodlardaki mutasyonlarla oluşan ve antikorlardan korunabilen JN.1 türevi. Ancak henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı oldukları tam olarak bilinmiyor. Covid-19 vakaları dünya genelinde düşüş gösterse de bazı bölgelerde artış yaşanıyor.



Semptomlar diğer Covid-19 türleriyle aynı olup, aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması bekleniyor.



FLiRT, varyantların genetik kodlarındaki mutasyonların isimleri kullanılarak oluşturulan gayriresmi bir takma ad. Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hala gelen JN.1'in türevi.



Başak proteinlerinde kilit üç mutasyon bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre bu sayede antikorlardan korunuyorlar.



BBC'nin haberine göre İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcı olabileceğini anlamak için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlardan daha baskın olduğu yönünde bir kanıt olmadığını belirtti.



Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar yayılmaya başladı.

Nisan ayında, FLiRT varyantları (iki mutasyonunun teknik adlarının birleşimi) olarak bilinen yeni bir varyant ortaya çıktı.



Bilim insanları FLiRT varyantlarının ilk olarak nerede ortaya çıktığını tam olarak bilmiyor. Varyant ilk olarak ABD'deki atık sularda, semptomlar gözlemlenmese bile bir toplulukta dolaşan Covid izlerini tespit etmek için kanalizasyonun test edilmesiyle tespit edildi.



Aşılamanın hala önemli bir strateji olduğunu söyleyen uzmanlar, covid aşısına uygun olan herkesin aşı olduğundan emin olması gerektiğini vurguluyor.

Aşılama enfeksiyonu önlemese de kişinin ciddi hastalık geçirme, hastaneye yatma ve covid nedeniyle ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor.



Uzmanlar ileri yaş nedeniyle aşıya hak kazanan herkese, eğer henüz yaptırmamışlarsa, aşı yaptırmalarını özellikle tavsiye ediyor.



Bunun nedeni, Covid-19'un şiddetli etkileri için en önemli risk grubunun ileri yaş olması.

Diğer önleyici çabalar da ayrıca hastalıktan korunmak için yardımcı olabilir.

Hasta insanlara çok yaklaşmaktan kaçınabilir, maske takabilir, ellerinizi uygun şekilde yıkayabilir, havalandırmayı iyileştirebilir, yaşadığınız ve çalıştığınız yerlerdeki Covid bulaşma düzeylerini takip edebilirsiniz.