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Trump'a suikast girişimi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Trump'a suikast girişimi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj geldi. Erdoğan Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti, "Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" dedi.

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Erdoğan'dan ilk açıklama geldi! Donald Trump'a suikast girişimine sert tepki gösterdi: "ABD halkının yanında olacağız"

Dünyanın konuştuğu suikast girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, suikast girişimini şiddetle kınadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."

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