Kalp ameliyatı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?

Konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik isteyen İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Çocuklarının ve ünlü isimlerin yalnız bırakmadığı Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu...

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İbrahim Tatlıses zorlu bir operasyon geçirdi. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla Tatlıses'in kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Oğlu Ahmet ile barışan ve kızı Dilan ile küs olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyordu.

Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses’in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in ameliyatı sırasında; mahkemelik olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses dahil tüm çocukları hastane kapısında beklerken, bir tek Dilan Çıtak'ın olmaması dikkat çekti.