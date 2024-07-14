BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL

Kalp ameliyatı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?

Kalp ameliyatı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?

Konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik isteyen İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Çocuklarının ve ünlü isimlerin yalnız bırakmadığı Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu...

Abone ol

İbrahim Tatlıses zorlu bir operasyon geçirdi. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla Tatlıses'in kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Oğlu Ahmet ile barışan ve kızı Dilan ile küs olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyordu.

Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses’in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in ameliyatı sırasında; mahkemelik olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses dahil tüm çocukları hastane kapısında beklerken, bir tek Dilan Çıtak'ın olmaması dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı! Mevduat faizi oranları şaşırtı
Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı! Mevduat faizi oranları şaşırtı
Suikasta uğrayan ABD başkanlarından 4'ü öldü, 5'i kurtuldu
Suikasta uğrayan ABD başkanlarından 4'ü öldü, 5'i kurtuldu
Yeni doğan bebeğini Avcılar'da çöp konteynerine attı, yakalandı! Cani kadın: Banyoda doğurdum...
Yeni doğan bebeğini Avcılar'da çöp konteynerine attı, yakalandı! Cani kadın: Banyoda doğurdum...
KPSS maratonu bugün başlıyor
KPSS maratonu bugün başlıyor
Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
Bakan Yerlikaya duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
DSÖ'den korkutan "Yaz Covid"i uyarısı! Dünya'da giderek yayılıyor
DSÖ'den korkutan "Yaz Covid"i uyarısı! Dünya'da giderek yayılıyor
Kerem Kınık'ın kızının karıştığı davada yeni gelişme! Yüzde 50 hatalı çıktı
Kerem Kınık'ın kızının karıştığı davada yeni gelişme! Yüzde 50 hatalı çıktı
Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü
Biden silahlı saldırıya uğrayan Trump ile görüştü
Trump'a ateş açan suikastçının kimliği belli oldu! Bakın kim çıktı
Trump'a ateş açan suikastçının kimliği belli oldu! Bakın kim çıktı
Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: Takipçisi olacağız
Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: Takipçisi olacağız