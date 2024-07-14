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Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı! Mevduat faizi oranları şaşırtı

Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı! Mevduat faizi oranları şaşırtı

Bankada parası olanların yatırım aracı olarak tercih ettiği mevduat faizinde bir süredir devam eden düşüş durdu. Merkez Bankası verilerinde yeni faiz oranı ortaya çıktı. Bankalar da mevduat faizi oranlarını yeniledi. En yüksek faiz oranını hangi bankalar veriyor. 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

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Mevduat faizlerinde ibre terse döndü. Bir süredir düşüşte olan TL mevduat faizlerinde tablo değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme yerini artışa bıraktı.

28 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 59,2 olarak gerçekleşirken, 5 Temmuz haftasında faiz oranı yüzde 59,5 olarak kaydedildi.

ON Dijital (ON Plus)

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 20.679,45 TL

Vade sonu ödeme: 520.679,45 TL

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 21.490,41 TL

Vade sonu ödeme: 521.490,41 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 21.084,93 TL

Vade sonu ödeme: 521.084,93 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 19.057,53 TL

Vade sonu ödeme: 519.057,53 TL

ING (e-Turuncu Hesap

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 21.084,93 TL

Vade sonu ödeme: 521.084,93 TL

Özel Odea Oksijen Dinamik Hesap

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 20.273,97 TL

Vade sonu ödeme: 520.273,97 TL

DenizBank (E-Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 19.463,01 TL

Vade sonu ödeme: 519.463,01 TL

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 18.652,05 TL

Vade sonu ödeme: 518.652,05 TL

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