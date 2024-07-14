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MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı. 

MSB
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