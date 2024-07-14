BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  GÜNCEL

MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: Şartlar yerine getirilmezse öğrenci alamazsınız

MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: Şartlar yerine getirilmezse öğrenci alamazsınız

Türkiye'de eğitim yapan iki Fransız okuluna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "gerekli şartları yerine getirin aksi takdirde öğrenci alamazsınız" uyarısı yapıldı.

Abone ol

Yazı Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarına gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarını kendileri oluşturan okullara, Türk sistemine uyum konusunda uyarılar yapıyordu ve bu durum iki ülke arasında bir süredir tartışma konusuydu.

Fransız yetkililerden son yapılan açıklamada; "2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden, bu anlaşmanın imzalanmaması halinde iki okulun 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini, okullarımızda kayıtlı Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesi gerektiğini bildiren bir nota aldık.” denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz.” dedi.

MEB
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
Nuri Alço kontrole gitti apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumu nasıl?
Nuri Alço kontrole gitti apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumu nasıl?
Bakan Tunç duyurdu! İzmir'deki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı
Bakan Tunç duyurdu! İzmir'deki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı
Çankırı'da tren ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Çankırı'da tren ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a suikast girişimi açıklaması: "Halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır"
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a suikast girişimi açıklaması: "Halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır"
115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı! Skandal savunma
115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı! Skandal savunma
Türk zırhlısı COBRA II Suudi Arabistan'a ihraç edildi
Türk zırhlısı COBRA II Suudi Arabistan'a ihraç edildi
AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks ile ilgili detaylar: Kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ortaya çıktı
Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks ile ilgili detaylar: Kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ortaya çıktı
Trump'a suikast girişimi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama
Trump'a suikast girişimi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama
İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: Ölü ve yaralılar var
İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: Ölü ve yaralılar var
Kalp ameliyatı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?
Kalp ameliyatı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi! Sağlık durumu nasıl?