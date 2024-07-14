Denizli'de nehre devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Güney ilçesinde nehre devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Kazım Demir (55) idaresindeki 34 FJ 6377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Ertuğrul Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntı nedeniyle ekiplerce halat kullanılarak yapılan kurtarma çalışması sonucunda araçta Demir ile yanındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Demir'in cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.