Özgür Özel'den Trump'a suikast girişimine kınama

CHP lideri Özgür Özel, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yapılan suikast girişimini kınadı. Özel, Trump'a ve partisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Pensilvanya'nın Butler şehrinde dün düzenlediği mitingde eski ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yaparken kürsüde suikasta uğradı. Trump'ın kulağından yaralandığı saldırıda, 20 yaşındaki saldırgan öldürüldü ve mitingde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Trump'ın sağlık durumu iyiyken Türkiye'den ve dünyadan saldırıya yönelik kınama mesajları gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum. Suikast girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum." dedi.