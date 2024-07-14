Dilan Polat'ın mektubuna İnceleme! 'Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar' demişti

Kara para aklama iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat, hakkında hazırlanan 75 sayfalık iddianameden sonra kayınvalidesine mektup gönderdi. Mektupta 'görülmüştür' damgasının olmaması üzerine cezaevi yönetimi inceleme başlattı. Olayla ilgili personelin savunması alınırken, mektubu cezaevinden çıkaran isimle ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Polat "Dayanamıyorum. Bize eziyet ve zulüm ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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"Kara Para Aklama" suçlamasıyla eşi Engin Polat ile birlikte tutuklu bulunan Dilan Polat, kayınvalidesine birkaç gün önce (12 Temmuz 2024) bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta ‘Görülmüştür’ damgası olmaması Marmara Cezaevini karıştırdı. Cezaevi yönetimi, damga vurulmadan çıkarılan mektupla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili tüm personelin savunması alındı. O mektubu cezaevinden çıkaran isimle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, Dilan Polat'ın kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. 8 aydır cezaevinde olan Dilan Polat’ın yazdığı mektup şöyle:

"Kamuoyuna zulüm ediyorlar. Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. İddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. İddianamede sadece yalancı tanık beyanları ile aylarca daha çocuklarımıza hasret kalacağız. Beni burada ölüme terk ettiler. Bana bir şey olursa eğer ki artık yaşayamıyorum, hakkım hiçbirine helal değil. Çocuklarımın hasretine dayanacak gücüm, tek bir günüm bile kalmadı. Bu haksızlığa artık dayanamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'ınızdan bulun. Çocuklarımdan ayrı ölüyorum. Haksız ve suçsuz yere burada bizi ayırdınız. Aileye örgüt dediniz. Aile şirketini örgüt yaptınız. Kara para dediniz. Alnımızın akıyla çalışıp kazandığımız paraya kara dediniz. Tüm raporlar geldi. Zulüm ettiniz bize, medya baskısı dediniz. Bir gecede iftiralarla evimizden ayırıp video, fotoğraf çekip medyaya paylaştınız. Eziyet ettiniz bize başından beri. Özgürlüğüm önemsiz. Evlatlarımızdan ayırdınız haksız yere, suçsuz yere. Hala da devam ediyorsunuz, sonu gelmiyor. Bir anneye bu kadar zulüm edilmez, edilmemeliydi. Tüm raporlar mevcut. Savcı tahliye talep etti ama haksız yere hala çocuklarımdan ayrıyım. Hakkımı alan kim varsa helal etmiyorum."

Şükran Polat’ın sosyal medyada paylaştığı mektup Silivri Cezaevi’ni ayaklandırdı. Mektubunun üzerine herhangi bir ‘Görülmüştür’ damgasının vurulmadığı görülünce cezaevi yönetimi personelle ilgili inceleme başlattı. Birimdeki tüm personelin savunmaları alındı.

MedyaRadar’da Ercan Öztürk'ün haberine göre, mektubu Polat’ı her gün cezaevinde ziyaret eden, aynı zamanda davanın da sanıklarından olan avukat Haydar Enes Çetinkaya olduğu öne sürüldü. Görüşme sırasında ajandasını Polat'a veren Çetinkaya, dışarı çıktıktan sonra yazılan sayfayı Engin Polat’ın annesine gönderdiği öğrenildi. Polat çifti, 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.