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Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdikleri Van Gölü'de kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Çarpanak Adası yakınlarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma ekibinin olay yerinde bir araçta 3 kimlik tespit etmesi üzerine, gölde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, gölde 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Botla karaya getirilen cenazeler, burada bekletilen ambulansa konuldu.

Gölde arama çalışmaları sürüyor.

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