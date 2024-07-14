Kardeşi hapiste Nihal Candan tatilde! 24 yıla kadar hapsi isteniyordu, tatil paylaşımları gündem oldu: "Hani kapanıyordun?"
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan'ın sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Daha önce kapanmak istediğini söyleyerek gündeme gelen Nihal Candan'dan bu kez de deniz pozu geldi.
Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.
Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, son olarak "günün ayetini" paylaşıp kapanmak istediğini söylemişti.
"Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkcası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer denizin içinden paylaştı.