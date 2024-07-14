Beşiktaş'ta Immobile, Yücel ve Uçar konuştu! Dikkat çeken Di Maria açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile ve Feyyaz Uçar açıklamalar yaptı. Immobile, siyah-beyazlı kulübün kendisini çok istediğini ve bu durumun aldığı kararda önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Hüseyin Yücel'in 'Di Maria' açıklaması dikkat çekti. Yücel, "Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemiyoruz" dedi. Uçar ise "Beşiktaş'a yakışır, doğru ve faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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Dün akşam siyah-beyazlı takımın Slovenya kampına katılan İtalyan oyuncu, kamp yapılan otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tüm yönetime teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Beşiktaş teklifi sonrası bu kararı aldım. Beşiktaş'ın beni çok istediğini gördüm. Burada yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmak istiyoruz. Bu sezon çok istekli başlayacağız. Taraftarları mutlu etmeye çalışacağız. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Havalimanındaki karşılama benim için çok duygusaldı. Onlar için elimden geleni yapacağım ve formanın terli olduğunu göstereceğim." diye konuştu.

Lazio'dan ayrılmasının zor bir karar olduğunu kaydeden tecrübeli golcü, "Zor bir karar almak zorundaydım. Sizi seven bir şehirden 8 sene sonra gitmek zor oldu. Futbol böyledir. Süreçler kararlar her zaman böyle olmuştur. Yeni bir sayfa açtım, mutluyum. Ailemle beraber bu kararı aldık. Kulübün bizlere gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti, hoşumuza gitti. Bunu da arıyorduk. Bir kez daha neler yapacağımı göstermek istiyordum. Buranın sert ve büyük bir lig olduğunu biliyorum. Lazio ve Beşiktaş taraftarları çok tutkulu. Futbolcu için bu çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Ligi Serie A'da gol krallığı yaşamış Fenerbahçeli Edin Dzeko, Galatasaraylı Mauro Icardi gibi isimlerle rekabet halinde olacaklarını söyleyen İtalyan oyuncu, "Takım için önemli olmak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Dzeko, Mertens, Icardi ile rekabetimiz olacak. Önemli bir sezona başlayacağız. 3 Ağustos'taki Süper Kupa'ya ve sezona iyi hazırlanma hedefindeyiz." dedi.

Hücum hattında liderlik yapan bir oyuncu olacağını aktaran Immobile, "Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içinde gol anlamında liderlik yapan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Geçen sezondan sonra bu sezona iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızla konuştuk. Takımın ve hocanın ihtiyacına göre nerede oynayacağıma yönelik daha çok konuşacağız. Çok önemli oyuncular var. Ben de ihtiyaca göre katkı vermeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Gol sayısı vermekten kaçınan Immobile, "Gol konusuyla ilgili hiçbir zaman söz vermem ama elimden gelinin en iyisini yapacağım. Hazırlık maçı da olsa lig de olsa Avrupa da olsa her maçı kazanmak isterim. İstanbul büyük bir şehir. Büyük ailesi olanlar şehir bazında da bazı kararlar alırlar. Bonucci ve Mertens, kendileriyle konuşup fikir aldığım arkadaşlarım." diye konuştu.

Kariyerinde lig şampiyonluğu olmayan Immobile, "Elimden geleni her zaman vereceğim, takım arkadaşlarımla şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Kupaları bu şekilde kazanırsınız. Beşiktaş gibi bir camia her zaman en üstü hedeflemelidir." dedi.

Yücel: "48 saat boyunca otelden çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık"

Basın toplantısına katılan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise kampa takımın iskeletini yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Yeni transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ciro'ya da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Lazio ile sıkı pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otelden çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. Lazio'nun ilk söyledikleriyle son söyledikleri uyuşmasa da kendisi fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de bir adım attık. Bu yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Oyuncuları kampa yetiştirmek önemliydi. Son yıllarda kadro olarak iskelet olarak kampa yetişmiş bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi." diye konuştu.

Transferde frene bastıklarını söyleyen Yücel, şunları kaydetti:

"Şimdi biraz ara verme zamanı. 19 yabancıya ulaştık. Bu sayıyı 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncuların takıma dahil olması çok önemli. Transferin bitmesine 1 aydan fazla süre var. Kimse şüphe etmesin. Beşiktaş taraftarı her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bu düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz. Transferlerimiz çok iyi. Kamuoyu tepkisi de çok iyi. Güzel hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Hayallerimiz çok büyük. Durmadan koşacağız. Oyuncularımız, çalışanlarımız kenetlenip Beşiktaş'ın üstündeki ölü toprağını kaldırmaya başladık. Tüm camia heyecanlı duruma geldi. Bu da çok önemli bir şey. Kağıt üstündeki isimler top oynamıyor. Hayırlısıyla sakatlıksız bir sezon geçiririz. Eski takımlarında oldukları gibi fayda sağlarlar ve şampiyonluk yolunda en iyi şekilde takımı temsil ederler. Takviye gerekirse hocadan aldığımız rapor doğrultusunda takımı tamamlayıp yola devam edeceğiz."

Yücel: "Di Maria gelmek istemediğini söyledi"

Yücel, Hummels ve Okay Yokuşlu'yla ilgilendiklerini belirterek, "Gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. Hermoso'nun da olma ihtimali sıfır. 2 milyon avrodan başlayan süreç 4 milyon avroya çıkardık ama Arabistan takımlarından 8 milyon avro civarında teklifler olduğunu söyledi. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyeni biz de istemiyoruz." dedi.

Yücel, siyah-beyazlı kulübün transferlerde nasıl kaynak bulduğu yönündeki soruya, "Beşiktaş yeter ki istesin bir şekilde kaynak bulunur. Nasıl ki diğer kulüpler bundan önce bulduysa artık sıra bizde. Beşiktaş taraftarları bunu hak ediyor. Makas çok açıldı. Transferden ziyade bu oyuncuların gelişiyle camia üstündeki ölü toprağı kalktı. Tekrar bir kenetlenme, aile olmayı hatırlamaya başladı. En önemli transfer bence bu oldu. Hesabı kitabı İstanbul'a dönünce yaparım, hiç de sıkıntı olmaz." diye cevap verdi.

Uçar: "Hocanın rahat çalışması için, iyi çalışması için bir ortam verdiğimizi düşünüyoruz"

Basın toplantısında yer alan yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, "Heyecanlıyım, mutluyum. Son yıllarda olmayan bir şey oluyor. Takımı tam hazır olarak hocamıza teslim ediyoruz. Hocanın rahat çalışması için, iyi çalışması için bir ortam verdiğimizi düşünüyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler kadrolarını hazır şekilde kampta görmek isterler. Ciro'ya da 'hoş geldin' diyorum. Göreve geldikten sonra transferlere göz atarsak Beşiktaş'a yakışır, doğru ve faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, takımda 19 yabancı olduğunu ve sayıyı düşürmek istediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Freidel çalışmalarına devam ediyor. Elimizdeki faydalanamayacağımız oyuncularla ilgili çalışmaları var. Kendisine yardım etmeye çalışıyoruz. Gitmesi söz konusu olanlardan da destek istiyoruz. Yeteri kadar kazandılar. Bazen mutluluklar uzun sürmeyebilir. Burada kalıp gereğini yapmayan arkadaşların bize destek vermelerini istiyoruz. Gelirken hem kendilerine hem kulüplerine güzel para kazandırdılar. Bunu başaramazsak tescil ettiremeyeceğiz. Bu konuda camia olarak seferberlik söz konusu. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Bazı oyunculara teklifler var ama gelirken nasıl bir ödeme yapıldıysa Beşiktaş'a karşı vecibelerini yerine getirmelerini istiyoruz. Bazılarına da ne yazık ki teklif yok. Bir şekilde bunu başarmamız lazım. Listeye 12 oyuncu yazabileceğiz. Son karar hocanın kararı olacak ve elimizden geleni yapacağız."

Uçar, Immobile'nin kendisinden daha iyi olup olmadığı yönündeki bir soruyu, espri yaparak "Benden daha iyi bilinen bir oyuncu ama daha iyi olduğu tartışılır. Dünyaya nam salmış birini buraya transfer etmek önemli. Benden daha iyisini yetiştirmek öncelikli amacımız. İlerleyen süreçte bunu da başaracağız. Çok etkili bir oyuncu. Sürati, hızlanması, hareketliliği beni hatırlatıyor. Benim formamla da çok daha güzel şeyler başaracak. 25 golün altına düşmez diye düşünüyorum." şeklinde cevapladı.