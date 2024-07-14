Silivri'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Silivri'de Gazitepe Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yangının Silivri tarihinin en büyük yangını olduğunu belirterek, can kaybının olmadığını, ancak bazı çiftlik evlerinin zarar gördüğünü ve yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğinden şüphelenildiğini söyledi.

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Silivri'de, otluk alanda çıkan ve büyük bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gazitepe Mahallesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alandaki farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana ve çevredeki bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının sirayet etme tehlikesi bulunan yerleşim yerlerindeki evlerin tahliyesi için çalışma başlatan polis, ekip araçlarından vatandaşların evlerini boşaltmaları ve güvenli noktalara gitmeleri yönünde anonslar yaptı.

Öte yandan, bazı çiftlik evleri zarar görürken yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

"Silivri tarihinin en büyük yangınını yaşadık"

Bölgede incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, saat 14.00'de gelen ihbarla ekiplerin yangın bölgesine gittiğini belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gazitepe bölgesinde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda ve genişliği de yaklaşık 5 kilometre yani Silivri tarihinin en büyük yangınını yaşadık. Bölgemizde birçok çiftlik evinin bulunduğu alanlarımız vardı, oradaki vatandaşlarımızı tahliye edip, sağlık kuruluşlarına gönderdik. Hayvanlarımızı da tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok. Benim üzüldüğüm nokta aynı anda yaklaşık 6-7 noktadan yangının çıkması. Burada bir kötü niyet arıyorum. Silivri'mizdeki bu büyük yangının yaşam yerlerine yaklaştığı noktada sonlandırmış durumdayız. Yangını söndürdük. Yaklaşık 6-7 çiftlik evinde sıkıntı var, tamamen yanmış durumdalar."

Balcıoğlu, her türlü tedbiri alacaklarını belirterek vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.