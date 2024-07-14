KPSS soru ve cevapları yayınlandı

KPSS maratonu, bugün yapılan Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başladı. Oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM, KPSS lisans oturumunun soru ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile başladı.

Oturumların geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde.

Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek memur adayları için beklenen açıklama geldi..

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans oturumunun soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Temmuz tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Temmuz tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sonuçlar Ağustos'ta

Sınav sonuçları ise 23 Ağustos'ta açıklanacak.