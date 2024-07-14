Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama: Manchester United...

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Premier Lig'den ve Manchester United'dan bir oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.

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Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, “Şu anda en az transfere ihtiyaç duyan takımız. Buna rağmen en çok eleştirilen de biziz. Seyircimizi, taraftarımızı anlıyoruz. Kampa yetiştireceğimizi söyledik ama burada tek mazeret görüştüğümüz oyuncuların turnuvalarda oynaması veya takımlarıyla kampta olması. Onlar bir şekilde hazırlanıyorlar. Gelen oyuncu antrenmansız olmayacak. Eleştiren Galatasaraylılara saygı duyuyoruz. Ancak bize güvensinler. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda en doğru transferi yapmak istiyoruz. Az kaldı. Bittiği zaman bunu herkes değerlendirecek” dedi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya’nın Geinberg bölgesinde devam eden Galatasaray’da Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Hatipoğlu, “Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz. Birçok oyuncu ismi yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Bu gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz. Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik” şeklinde konuştu.

“Kampa yetişmemesi bir problem değil”

Alacakları oyuncuların hazır geleceğini söyleyen İbrahim Hatipoğlu, “Görüştüğümüz oyuncuların tamamı ya EURO 2024'te veya Kupa Amerika'da oynadı ya da kendi takımlarıyla kampta. Bu oyuncuların hiçbiri boşta, antrenmansız değil. Anlaşsak bile kampa gelmeleri mümkün değil. Bu adamlar ya milli takım iznindeler ya kampta oldukları için kesinleşmeden gelemezler ya da Kupa Amerika'da oynuyorlar. Kampa yetişmemesi bir problem değil. Geçmişte boşta, bonservissiz oyuncularla görüşmeler yaptığımız için kampa yetişmeleri çok önemliydi. Çünkü bir takımla antrenman yapmıyorlardı. Bugün alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. Bence bu kampa yetişmesi zor ama ikinci kampa yetişir” diye konuştu.

“Transferde kararı Okan hoca ile birlikte veriyoruz”

Transferde maliyetin önemine değinen Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, “Transferde kararı Okan hoca ile birlikte veriyoruz. Teknik yönünün yanında bir de maliyet var. Seçenekler içinde hepsi aynı özellikte. Biri daha hücuma yönelik diğerinin defansif özellikleri daha iyi. Bunlar içinde maliyet ve performans birlikte değerlendiriliyor. Transferde hem hocamızın teknik açıdan bakışı hem de idari kısmın maliyetiyle ilgili vereceği karar önemli” dedi.

“Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var”

Şartların sağlanması durumunda sözleşme imzalayabilecekleri oyuncuların hazır olduğunu ifade eden Hatipoğlu, “Şu ana kadar sağ bek ve orta saha ile ilgili görüşmeleri sonlandırdığımız oyuncu yok. Bize 'hayır' diyen yok. Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var” ifadelerinde bulundu.

“Premıer Lig'den ve Manchester Unıted'dan bir oyuncuyla ilgileniyoruz”

Toplam maliyetin önemli olduğuna vurgu yapan İbrahim Hatipoğlu, “Premier Lig'den ve Manchester United'dan bir oyuncuyla ilgileniyoruz. Bunun maliyetinin yüksek olması kadar doğal bir şey yok. Bonservisiyle ilgili görüşülüyor. Bizim için karar noktasında bonservis ve oyuncu alacağıyla toplam maliyet önemli. Hem kulüple hem de oyuncuyla olan görüşmeler tamamlandığında maliyet ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Hojbjerg diğerlerine göre daha fazla zaman alabilir”

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgili gelen soruya ise Hatipoğlu, şu cevabı verdi:

“Hojbjerg çok iyi bir oyuncu. Çok talibi var. Seçeneklerin hepsini gördükten sonra karar vermek istediğini söylüyor. O diğerlerine göre daha fazla zaman alabilir.”

“Şartlar oluşursa oğuz aydın transferi gerçekleşebilir”

Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın’ın transferi için ısrarcı olmadıklarını dile getiren İbrahim Hatipoğlu, “Oğuz Aydın transferi çok net. Kanat transferi arayışı yok. Hem sağ hem de sol kanatta ciddi oyuncularımız var. Bir oyuncu arayışında değiliz. Oğuz Aydın iyi bir oyuncu. Türk olmasından dolayı yatırım olarak düşünebileceğimiz bir oyuncuydu. Şartlarımızı bildirdik. O şartlar oluşursa Oğuz Aydın transferi gerçekleşebilir. Biz olsun diye ısrarcı değiliz” ifadelerinde bulundu.

“Şu anda elimizde ciddi yabancı oyuncu var”

Takımdaki yabancı oyuncuların fazlalığı ile alakalı yorumlarda bulunan Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir hesap yapmamız lazım. Türkiye'de yeni sezonda 12 yabancı futbolcu oynayacak. Lisans çıkarabileceğimiz yabancı oyuncu sayısı 12. Fazlasıyla ya feshedeceksiniz ya da lisans çıkarmayacaksınız. Açıkta bekleyip oynamamak futbolcuların kabul edeceği bir şey değil. Gelecekler kadar gidecekler de önemli. Şu anda elimizde ciddi yabancı oyuncu var. Bu sadece Galatasaray'ın problemi de değil. Tüm takımların problemi var. Oyuncu alırken bunları da düşünmek zorundayız.”

“Türk futbolundaki yabancı sorunu bitmeyen bir yara”

Yabancı kuralı hakkında da açıklamalarda bulunan İbrahim Hatipoğlu, “Yabancı sayısı her sene değişmemeli. Türk futbolundaki yabancı sorunu bitmeyen bir yara. Bence 14 yabancı kuralı en iyisiydi. Bu saatten sonra yabancı sayısının değişeceğine ihtimal vermiyorum” diye konuştu.

“Doğrudan oynayacak bir yerli transferi olacağını zannetmiyorum”

Yerli transferinde genç oyuncularla ilgilendiklerini ifade eden İbrahim Hatipoğlu, “Doğrudan oynayacak bir yerli transferi olacağını zannetmiyorum. Sadece yatırımlık, genç oyuncular olabilir” şeklinde konuştu.

“Barış Alper Yılmaz satılık değil”

Barış Alper Yılmaz’ı ve Kerem Aktürkoğlu’nu satmak istemediklerini söyleyen Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Barış Alper Yılmaz satılık değil. Barış dahil birçok oyuncuya teklif geliyor. Bazılarını hiç düşünmeden reddediyoruz. Barış bunlardan biri. Barış satılık değil. Kerem ile ilgili birkaç teklif var. Kerem'i de bırakmak istemiyoruz. Milli takımda çok başarılı bir oyuncu. Bu kadar yerliye ihtiyaç duyulan bir dönemde Kerem gibi bir futbolcuyu kaybetmek istemeyiz.”

“Ross ile ilgili ciddi bir teklif var”

Mathias Ross için önemli bir teklif aldıklarını dile getiren İbrahim Hatipoğlu, “Oyuncular için satmak istiyoruz veya kadromuzda düşünmüyoruz diyemeyiz. Hepsi Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcuları. Bazılarına teklifler var. Oyuncular da bu tekliflere sıcak bakarsa sayılan futbolcularla ilgili tasarrufta bulunabiliriz. Ross ile ilgili ciddi bir teklif var. Oynama şansı az olan yabancı futbolcuları ya kiralık ya da bonservisiyle göndererek değerlendirmek zorundayız. Mathias Ross için de önemli bir teklif var. Onu da değerlendiriyoruz” yorumlarında bulundu.

“Şu ana kadar sağ bek ve orta saha için oyuncu arayışımız var”

Öncelik olarak sağ bek ve orta saha bölgesine takviye yapmak istediklerini söyleyen Hatipoğlu, “Şu ana kadar sağ bek ve orta saha için oyuncu arayışımız var. Onlar bittikten sonra gidenler yeni bir transfer ihtiyacımız olup olmayacağını belirleyecek” dedi.

“Sanchez satmak istemediğimiz oyunculardan biri”

İyi oyuncularla görüştüklerini fakat maliyetlerinin de tek haneli olmadığını dile getiren Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, “Galatasaray'ın kadrosu ismi büyük oyunculardan kurulu. Icardi, Mertens, Muslera, Zaha, Ziyech, Torreira, Sanchez büyük isimli oyuncular. Bunlara Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Barış Alper de eklendi. Bu sezonki hem Avrupa Şampiyonası hem de Kupa Amerika, Galatasaraylı oyuncuların şovuna dönüştü. Sanchez'e de çok ciddi teklifler var. O da satmak istemediğimiz oyunculardan biri. Bonservisi olan, iyi oyuncularla görüşüyoruz. Bu oyuncuların da maliyeti tek haneli olmuyor” ifadelerinde bulundu.

“Mevcut kadromuza 2-3 iyi oyuncu almamız gerekiyor”

Stoper bölgesinde ellerinin çok güçlü olduğunu dile getiren Hatipoğlu, “Abdülkerim, Nelsson ve Sanchez'den kurulu çok kuvvetli bir defansımız var. Hocamız bunun üçünden de memnun. Bunları destekleyen 2 genç Türk oyuncumuz var. Biri Emin Bayram diğeri Metehan Baltacı. Kaan Ayhan gerektiği zaman bize bu bölgede katkı veriyor. Elimizin çok güçlü olduğu bir yer. Buna rağmen daha çok oynayan bu üçlüyü bozmak istemiyoruz. Galatasaray, 25’inci şampiyonluğu çok istiyor. İlk hedefimiz Süper Lig'de şampiyon olacak bir kadro kurmak, 5’inci yıldızı takmak ve bu sezon değişen yeni formatıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak. Bunun için elinizdeki iyi oyuncuları korumanız gerekir. Mevcut kadromuza 2-3 iyi oyuncu almamız gerekiyor. Zaten Batshuayi'yi alarak birini gerçekleştirmiş oldu. Kendisi bizim için çok önemli bir transfer. Diğerler transferleri de ilerleyen günlerde yapacağız. Satma konusunda da iyi oyuncularda tok satıcı konumundayız” dedi.

“Doue ile görüşmeler devam ediyor”

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue ile ilgili de açıklamalarda bulunan İbrahim Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Basında 8-9 milyon avro teklif yaptığımız yazıldı ama daha az bir teklif yaptık. Sağ bekteki bütçemiz 10-11 milyon avro değil. Bunun altında bir bütçe ayırdık. Doue, bizim ihtimallerimizden bir tanesi. Herhangi negatif bir durum yok. Görüşmeler devam ediyor. McTominay ve Doue ile eş zamanlı yürüyen başka oyuncular var. Aaron Wan-Bissaka da önceliğimiz değil” şeklinde konuştu.

“Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda en doğru transferi yapmak istiyoruz”

Transfer konusunda eleştiren Galatasaraylılara saygı duyduklarını ifade eden Hatipoğlu, “Bize gelen eleştiriler var. Uçurtmayı yükselten rüzgar değil, rüzgara karşı verdiği mücadeledir. Bu rüzgarlara karşı bizim mücadelemiz devam ediyor. Sebebi uçurtmayı en yukarı taşıyabilmek. Taraftar transfer konusunda haklı. Şu anda en az transfere ihtiyaç duyan takımız. Buna rağmen en çok eleştirilen de biziz. Seyircimizi, taraftarımızı anlıyoruz. Kampa yetiştireceğimizi söyledik ama burada tek mazeret görüştüğümüz oyuncuların turnuvalarda oynaması veya takımlarıyla kampta olması. Onlar bir şekilde hazırlanıyorlar. Gelen oyuncu antrenmansız olmayacak. Eleştiren Galatasaraylılara saygı duyuyoruz. Ancak bize güvensinler. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda en doğru transferi yapmak istiyoruz. Az kaldı. Bittiği zaman bunu herkes değerlendirecek. Bizi sadece hakaretler üzüyor. Bunlar üzücü ve hak etmediğimiz şeyler. İkincisi de taraftar olmadığı belli olan sosyal medyada yazılanlar. Onları da dikkate almamaya çalışıyoruz. Galatasaray her zaman eleştiriye açık bir kulüp. Kültüründe eleştiri var. Ancak eleştirirken de doğru ve yapıcı eleştiri önemli. Yıkıcı eleştirilerin kimseye faydası yok. Rakiplerimiz 2-3 transfer yaptı diye kıyamet kopuyor. Bu takım, o rakiplere geçen sezon 50 puan fark attı. Elbette ki transfer yapacaklar. Onların başka seçenekleri yok” diyerek sözlerini noktaladı.