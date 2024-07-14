BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  DÜNYA

Kassam Tugayları yardım tırına gizlenen İsrail askerlerini etkisiz hale getirdi

Kassam Tugayları yardım tırına gizlenen İsrail askerlerini etkisiz hale getirdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Refah kentinde, bir yardım tırına gizlenmiş İsrail askerleriyle çatışmaya girip, askerleri etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Kassam Tugayları, İsrail özel kuvvetlerinin tespit edilip baskına uğradığını ve tüm askerlerin ölü veya yaralı olduğunu belirtti.

Abone ol

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir yardım tırına gizlenen İsrail askerleri ile sıfır mesafeden çatışmaya girildiğini ve askerlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada "Savaşçılarımız özel bir Siyonist (İsrail) kuvvetinin kılık değiştirerek bir yardım tırının içine sızdığını tespit etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yardım tırına gizlenen İsrail özel kuvvetinin, Refah kentinin doğusunda bir yol ayrımına ulaştığı sırada Kassam savaşçılarının baskınına uğradığı, sıfır mesafeden girilen çatışmada gruptaki tüm askerlerin ölü veya yaralı olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İsrail özel kuvvetlerinin, haziran ayında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na insani yardım kamyonu ve sivil araçla sızdığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama: Manchester United...
Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama: Manchester United...
Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar
Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar
Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan ortak basın toplantısı
Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan ortak basın toplantısı
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı
Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Beşiktaş'ta Immobile, Yücel ve Uçar konuştu! Dikkat çeken Di Maria açıklaması
Beşiktaş'ta Immobile, Yücel ve Uçar konuştu! Dikkat çeken Di Maria açıklaması
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
Sakarya’da denize girişler yasaklandı
Sakarya’da denize girişler yasaklandı
Dilan Polat'ın mektubuna İnceleme! 'Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar' demişti
Dilan Polat'ın mektubuna İnceleme! 'Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar' demişti
İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen Özge'nin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen Özge'nin cenazesi Osmaniye'de defnedildi