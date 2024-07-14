Fenerbahçe'de Mourinho iki yıldızın biletini kesti

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Avusturya kampının ardından Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı satış listesine koyma kararı aldı. Crespo'nun 2025, Zajc'ın ise 2026 yılına kadar sözleşmeleri devam ediyor, ve yönetim bu oyunculara gelecek teklifleri değerlendirecek.

Abone ol

Yeni sezon öncesi Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, gelecek sezon hangi oyuncularla devam edeceği konusunda yavaş yavaş kararını veriyor.

Haber Gobal'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jose Mourinho, orta saha oyuncuları Miguel Crespo ve Miha Zajc için de kararını verdi.

Haberde, Mourinho'nun Crespo ve Zajc'a geçer not vermediği ve satış listesine koyduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda Sarı-lacivertli yönetim bu iki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı alacak.

Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ederken, Zajc'ın da 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.