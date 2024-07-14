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Joe Biden'dan 'Trump' açıklaması: Sebebini bilmiyoruz

Joe Biden'dan 'Trump' açıklaması: Sebebini bilmiyoruz

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, FBI'ın saldırganın tespit edildiğini ancak sebebini bilmediklerini belirtti ve ulusal birlik çağrısında bulundu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Biden, "Soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Ulus olarak birleşmeliyiz, birlik olmalıyız" dedi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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