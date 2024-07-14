Trump tarih verdi: Dört gözle bekliyorum

ABD eski Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde suikast girişiminden kurtulduğunu ve Tanrı'nın bu olayı engellediğini belirterek, Truth Social'da teşekkür mesajı yayımladı. Trump, Amerikalılara birlik çağrısında bulunup, bu hafta Wisconsin'den ulusa seslenmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’tan dün Pensilvanya eyaletine bağlı Butler şehrindeki seçim mitinginde gerçekleşen suikast girişiminin ardından açıklama geldi. Kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, "Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim. Zira akla gelemeyecek olayın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı" dedi.

"Korkmayacağız"

Açıklamasında korkmayacaklarını vurgulayan Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız. Bunun yerine inancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız. Sevgimiz diğer kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmeyi dört gözle bekliyorum"

Birlik çağrısı yapan Trump, "Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız, kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemlidir. Ülkemizi ve hepinizi gerçekten seviyorum. Bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.