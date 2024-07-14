BIST 11.065
DOLAR 33,04
EURO 35,99
ALTIN 2.561,47
HABER /  DÜNYA

Trump tarih verdi: Dört gözle bekliyorum

Trump tarih verdi: Dört gözle bekliyorum

ABD eski Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde suikast girişiminden kurtulduğunu ve Tanrı'nın bu olayı engellediğini belirterek, Truth Social'da teşekkür mesajı yayımladı. Trump, Amerikalılara birlik çağrısında bulunup, bu hafta Wisconsin'den ulusa seslenmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Abone ol

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’tan dün Pensilvanya eyaletine bağlı Butler şehrindeki seçim mitinginde gerçekleşen suikast girişiminin ardından açıklama geldi. Kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, "Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim. Zira akla gelemeyecek olayın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı" dedi.

"Korkmayacağız"

Açıklamasında korkmayacaklarını vurgulayan Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız. Bunun yerine inancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız. Sevgimiz diğer kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmeyi dört gözle bekliyorum"

Birlik çağrısı yapan Trump, "Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız, kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemlidir. Ülkemizi ve hepinizi gerçekten seviyorum. Bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

İlgili Haberler
Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar ABD başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da araç akarsuya düştü: Anne öldü, bebeği kayıp
Erzurum'da araç akarsuya düştü: Anne öldü, bebeği kayıp
Kassam Tugayları yardım tırına gizlenen İsrail askerlerini etkisiz hale getirdi
Kassam Tugayları yardım tırına gizlenen İsrail askerlerini etkisiz hale getirdi
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama: Manchester United...
Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama: Manchester United...
Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar
Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar
Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan ortak basın toplantısı
Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan ortak basın toplantısı
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı
Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Beşiktaş'ta Immobile, Yücel ve Uçar konuştu! Dikkat çeken Di Maria açıklaması
Beşiktaş'ta Immobile, Yücel ve Uçar konuştu! Dikkat çeken Di Maria açıklaması
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
Sakarya’da denize girişler yasaklandı
Sakarya’da denize girişler yasaklandı