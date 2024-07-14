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Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu

Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızı İpek Özel, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özel, İstanbul'da düzenlenen mezuniyet törenine katılarak kızının bu önemli gününde gururunu paylaştı ve sosyal medya hesabından törenden fotoğraflarla birlikte sevincini dile getirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızı İpek Özel, üniversiteden mezun oldu. Kızının İstanbul’da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Özel, törenden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp şu notu düştü: “Biricik kızım İpek, bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum.”

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