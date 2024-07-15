Netanyahu ölüm tehditleri aldığını söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine, ailesine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik ölüm ve şiddet tehditlerine dikkat çekti ve bu konuda yeterli önlem alınmadığını belirtti.

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İsrail Başbakanlığından, Başbakan Netanyahu’nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı. "Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.

"Tehlike işaretleri görüyoruz"

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, birçok kişinin buna ilişkin "tehlike işaretleri" olduğunu söylediğini belirterek, "(Biz de) Tehlike işaretlerini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.