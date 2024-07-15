BIST 11.065
DOLAR 33,09
EURO 36,07
ALTIN 2.554,68
HABER /  DÜNYA

Netanyahu ölüm tehditleri aldığını söyledi

Netanyahu ölüm tehditleri aldığını söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine, ailesine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik ölüm ve şiddet tehditlerine dikkat çekti ve bu konuda yeterli önlem alınmadığını belirtti.

Abone ol

İsrail Başbakanlığından, Başbakan Netanyahu’nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı. "Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.

"Tehlike işaretleri görüyoruz"

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, birçok kişinin buna ilişkin "tehlike işaretleri" olduğunu söylediğini belirterek, "(Biz de) Tehlike işaretlerini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
EURO 2024'te şampiyon İspanya!
EURO 2024'te şampiyon İspanya!
Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu
Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu
Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT 6A uydusu için üçüncü ateşleme açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT 6A uydusu için üçüncü ateşleme açıklaması
Joe Biden'dan 'Trump' açıklaması: Sebebini bilmiyoruz
Joe Biden'dan 'Trump' açıklaması: Sebebini bilmiyoruz
Fenerbahçe'de Mourinho iki yıldızın biletini kesti
Fenerbahçe'de Mourinho iki yıldızın biletini kesti
Trump tarih verdi: Dört gözle bekliyorum
Trump tarih verdi: Dört gözle bekliyorum
Erzurum'da araç akarsuya düştü: Anne öldü, bebeği kayıp
Erzurum'da araç akarsuya düştü: Anne öldü, bebeği kayıp
Kassam Tugayları yardım tırına gizlenen İsrail askerlerini etkisiz hale getirdi
Kassam Tugayları yardım tırına gizlenen İsrail askerlerini etkisiz hale getirdi
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
KPSS soru ve cevapları yayınlandı
Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama: Manchester United...
Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama: Manchester United...
Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar
Trump'a suikast girişimi için dünyadan peş peşe mesajlar
Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan ortak basın toplantısı
Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan ortak basın toplantısı