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Eski Fas Başbakanı İsrail'in Gazze'de ateşkesi ağırdan almasının 2 nedenini açıkladı

Eski Fas Başbakanı İsrail'in Gazze'de ateşkesi ağırdan almasının 2 nedenini açıkladı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in, daha fazla insan öldürmek ve Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla Gazze'de ateşkes müzakerelerini ağırdan aldığını belirtti.

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Partisinin, başkent Rabat'taki toplantısında konuşan Benkiran, İsrail'in, iki hedefi gerçekleştirmek için ateşkes müzakerelerini ağırdan aldığını dile getirdi.

Benkiran, bu hedeflerden birinin, ABD ve Batı'nın desteğiyle daha fazla Filistinli öldürmek, diğerinin ise Batı Şeria'dakiler de dahil olmak üzere tüm Filistinlileri yerinden ederek Ürdün'e tehcir etmek olduğunu kaydetti.

Filistinlilerin inanılmaz bir direniş sergilediğine değinen Benkiran, "Tarihte ilk defa, insanlar ölümle göç arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlar ve ölümü seçiyorlar." dedi.

İsrail'in canavarlardan da beter bir hal aldığını ifade eden Benkiran, insan hakları savunuculuğunu yapan ABD'nin de insanlığının kalmadığını söyledi.

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