Erdoğan ABD'ye kaçacak iddiası! Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan çarpıcı 15 Temmuz yazısı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, "Anayasa değişmezse Erdoğan'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum" diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'a tepki göstererek, "15 Temmuz’da korkmayan adamı hiçbir şeyle korkutamazsınız; 15 Temmuz’da kaçmayan bir adamı asla yolundan çıkaramazsınız." dedi.

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FETÖ'nün darbe girişiminin 8. yılında dikkat çeken yazı, bir dönem Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan AK Partili eski milletvekili Aydın Ünal'dan geldi.

Ünal, Yeni Şafak gazetesineki "Kaçmak mı dediniz?" başlıklı yazısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ı eleştirdi.

Aydal'ın "Anayasa değişmezse Erdoğan'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum" iddiasına tepki gösteren Ünal, 15 Temmuz'da Erdoğan'ın neler yaptığını anlattı:

"O gece helikoptere, uçağa binmek de çok riskliydi; korkmadı Erdoğan. Helikopterle Dalaman Havalimanı’na geçti, darbecilerin uçakları havada olduğu halde pilotlara İstanbul’a gitme talimatını verdi. Havalimanının ışıkları yanmıyordu, pilotlar pistte araç olabileceği ihtimalini söylediler, dinlemedi, “üzerinde uçun, pist temizse kendi ışığınızla inin” dedi.

"Başkası olsa pazarlık yollarını arardı"

Daha ilk canlı yayında onun cesaretini, kararlılığını gören halk, talimatını da alarak sokaklara inmiş, uçağı takip ederek özellikle havalimanına koşmuştu. Halk, korkmayan lidere sahip çıktı, hem lideri, hem de ülkeyi darbecilere teslim etmedi.

Yerinde bir başkası olsa dizleri titrerdi, muvazenesi kaybolurdu, büyük ihtimalle memleketi değil kendi bekasını öncelerdi. Kaçış planları yapardı. Belki uzlaşma, teslim olma, pazarlık yollarını arardı. Meclis’i bile bombalayacak kadar gözü dönmüş hainlerin, üzerine suikast timi yollayan alçakların kendisini de öldüreceğini düşünerek kaçacak, saklanacak, sığınacak yer arardı. Erdoğan ise konuştuğu gibi yaşadığını, göründüğü kadar cesur olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Şunun altını tekrar çizelim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 40 yıl boyunca her iktidar döneminde korunan paralel yapıya savaş açma cesaretini göstererek hem de 15 Temmuz’da milletin önüne geçerek, Türkiye’yi en az Yunan işgali kadar korkunç bir tehditten, İstiklal Savaşı misali bir direnişle kurtarabildi.

"15 Temmuz’da korkmayan adamı hiçbir şeyle korkutamazsınız"

Erdoğan’a olan öfkesi aklının önüne geçenler şimdi “Korktu”, “Amerika’ya kaçacak”, “Erdoğan rövanşizm tehlikesi altındadır” diyerek yeni bir kampanyanın fitilini ateşlemeye çalışıyorlar.

15 Temmuz’da korkmayan adamı hiçbir şeyle korkutamazsınız; 15 Temmuz’da kaçmayan bir adamı asla yolundan çıkaramazsınız. İthamlarınız, iftiralarınız, yakıştırmalarınız, komplo teorileriniz, fitilini ateşlemeye çalıştığınız kampanyalarınız ayaklarınıza dolanır, millet karşısında sizi mahcup eder.

15 Temmuz’da bizzat millet, başında Erdoğan olduğu halde silinmeyecek bir destan yazdı. Ne yaparsanız yapın, bu destana gölge düşüremeyecek, bu kahramanca direnişi unutturamayacaksınız.