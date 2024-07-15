Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Milyonlarca emeklinin gözü Erdoğan'da olacak, zam açıklanacak

Kabine, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Erdoğan'a sunulacak.

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Milyonlarca emeklinin gözü, 16 Temmuz Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de olacak. Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek.

Emekli düzenlemesi masada

Habertürk'te yer alan habere göre, en merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

Fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’nin temasları görüşülecek

NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durum da görüşülecek.

Terörle mücadele operasyonları

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.