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FBI, Trump'a yönelik suikasti potansiyel iç terörizm olarak değerlendiriliyor

FBI, Trump'a yönelik suikasti potansiyel iç terörizm olarak değerlendiriliyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik yapılan suikast girişiminin potansiyel iç terörizm olarak değerlendirildiğini açıkladı. Trump'ın vurulma olayıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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FBI Özel Ajanı Kevin Rojek, suikast girişiminde kullanılan AR tarzı 556 tüfeğin yasal olarak satın alındığını ve silahın saldırgan Thomas Matthew Crooks'un babası tarafından satın alınmış olabileceğini belirtti. Rojek, Crooks'un tek başına hareket ettiğini vurgularken, silahın babasının bilgisi dışında alınıp alınmadığının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklamada, Trump’ın vurulmasının potansiyel iç terörizm kategorisinde soruşturulduğu belirtildi

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin detaylar belli olmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın vurulmasının potansiyel iç terörizm kategorisinde soruşturulduğu belirtildi.

FBI Özel Ajanı Kevin Rojek de gazetecilere yaptığı açıklamada, suikast girişiminde kullanılan silahın yasal olarak satın alınmış “AR tarzı 556 tüfek” olduğunu söyledi. Rojek, silahın saldırgan Thomas Matthew Crooks’un babası tarafından satın alındığına inandıklarını aktardı. Crooks’un silahı babasının bilgisi dışında alıp almadığını henüz bilmediklerini ifade eden Rojek, saldırganın tek başına hareket ettiğini kaydetti.

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