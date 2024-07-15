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Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasında göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasında göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarıldı, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan olaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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