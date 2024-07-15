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Savcı ve mahkeme arasında kriz! Dilan Polat iddianamesinde 4 maddelik sert gerekçe...

Savcı ve mahkeme arasında kriz! Dilan Polat iddianamesinde 4 maddelik sert gerekçe...

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Polat'ların davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat iddianamesinin savcı ile mahkeme arasında krize neden olduğu ortaya çıktı. Mahkeme 4 maddelik sert bir gerekçeyle iddianameyi iade etti. İşte detaylar...

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Dilan Polat iddianamesinin savcı ile mahkeme arasında krize neden oldu. Ulaşılan belgelere göre mahkeme 4 maddelik sert bir gerekçeyle iddianameyi iade etti.

Kanal D'nin haberine göre; Mahkeme, tanığın Engin Polat'ın telefonunu "USB'ye kopyaladım eve sakladım" dediğini ancak bu USB'nin bile araştırılmadığı eleştirisini yönetti. İşte savcının da geri adım atmadığı krizin detayları...

Dilan Polat iddianamesinde eylemler delillendirilememiş. Tanığın anlattıkları delil toplanmamış. Mahkeme işte bu gerekçelerle iddianameyi iade etti. Savcı bu karara itiraz edince mahkeme-savcı krizi büyüdü. Krizin belgelerine Kanal D ulaştı.

İddianame 28 Haziran günü tamamlandı. Savcı 75 sayfalık iddianameyi 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderip Dilan-Engin Polat çiftine 40 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme hemen dosyayı incelemeye koyuldu. Ancak kabul edilmesi beklenen iddianame savcıya iade edildi. Mahkeme dosyayı savcıya neden iade ettiğini 4 maddelik gerekçe ile açıkladı. Mahkeme gerekçesinde maddi hatalar olduğunu belirtti. İddianamede 10 yılı aşan cezaların istendiği ve bu nedenle de Ağır Ceza'nın görev alanına girdiği vurgulandı.

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