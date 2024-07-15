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Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde dövdürdüğü gazetecilerden özür dileyerek, "Sinan gazetecileri dövdürdü. Çok büyük kavga ettik, Yapmak zorundayım. Belki yasa dışı bir şey istediler, belki de istedikleri şeyleri yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum" dedi.

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Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, davanın son duruşmasında eşinin gazetecileri dövdürdüğüne ilişkin beyanlarını tekrarladı, gazetecilerden özür diledi.

Ateş, eşi Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönemde gazetecileri dövdürdüğünü söylemişti.

'Sinan gazetecileri dövdürdü'

KRT'de Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtlayan Ateş, eşinin dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi, bazılarının kendisine bu süreçte destek olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Sinan gazetecileri dövdürdü. Çok büyük kavga ettik Sinan'a 'Senin iki tane çocuğun var, sen ne yapıyorsun? Bu çok çirkin bir şey, sana yakışmıyor' dedim. O da 'Yapmak zorundayım, Genel Merkezden talimat geliyor. Yapmazsam olmaz, Ocak başkanı olmam', yapmazsam bana da ceza keserler' dedi. Bu olaylardan sonra tartıştık ve günlerce konuşmadık. Bu olaylardan kısa süre sonra Sinan da görevden alındı. Şimdi düşünüyorum belki yasa dışı bir şey istediler, belki de istedikleri şeyleri Sinan yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum.

'O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum'

"O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. O ahirete gitti. Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler. Bu olaylar keşke olmasaydı."

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