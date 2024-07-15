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Petrol zengini Kuveyt'e piyango vurdu tarihi rezerv keşfi

Petrol zengini Kuveyt'e piyango vurdu tarihi rezerv keşfi

Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildi.

Açıklamada ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz olduğu, bunun da 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğu kaydedildi.

Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, günlük yaklaşık 2,8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.

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