ABD'de 4 kentten 15 Temmuz kararı: Resmen tanıdılar

ABD'de Idaho, Teksas, Ohio ve Georgia eyaletlerindeki bazı şehirler resmi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Başkanı Seyit Şahin yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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ABD'nin en büyük eyaleti Teksas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdığı belirtildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Başkanı Seyit Şahin, kentlerin tanıma beyannamelerini teslim aldığını ifade ederek ABD'nin başkenti Washington ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore'un da geçen sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını hatırlattı.

ABD'de şu an toplam 6 eyaletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ifade eden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı.

Şahin, "Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Teksas eyaletinin FETÖ'nün en fazla sayıda okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor" dedi.

Şahin "Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardır NATO müttefikliği bulunuyor. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve ABD Başkanı (Joe Biden) bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden olumlu bir tablonun ortaya çıkması ilişkileri de bundan sonraki süreçte olumlu etkileyecek" şeklinde konuştu.

ABD'nin başkenti Washington ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.