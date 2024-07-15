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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli iradeye ve demokrasiye olan inancın sonsuza dek süreceğini vurguladı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da ülkemizin bekasına, milli irademize ve demokrasiye kasteden hain darbecilere karşı asil milletimiz tek vücut olmuş, tarihe geçen birlik ve dayanışma örneği göstermiştir.

Vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu kutsal mücadele dünyaya örnek olmuştur.

Türk futbol ailesi olarak, sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz. Tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

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