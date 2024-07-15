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Husiler'den İsrail açıklaması

Husiler'den İsrail açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nde İsrail'e ait bir geminin ve İsrail'in Eylat kentindeki askeri noktalarının hedef alındığı bildirildi.

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Husiler,  İsrail'e ait bir gemiyi ve Eylat'ta askeri hedefleri vurduğunu belirtti. 

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC UNIFIC'ı çok sayıda balistik füze ve dron ile hedef aldıklarını kaydetti.

İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde Ummu Raşraş bölgesinde İsrail'e ait çok sayıda askeri hedefe insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ifade eden Seri, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Seri, söz konusu saldırıların, "mazlum Filistin halkına destek ve İsrail'in Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde dün yaptığı katliama karşılık olarak" gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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