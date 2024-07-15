BIST 11.065
DOLAR 33,05
EURO 36,10
ALTIN 2.563,37
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aydın'daki kağıt fabrikasında yangın: 23 ilden takviye geldi, günlerdir söndürülemiyor! 55 bin ton...
Foto Galeri Aydın'daki kağıt fabrikasında yangın: 23 ilden takviye geldi, günlerdir söndürülemiyor! 55 bin ton... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de elektrik akımında ölümde flaş gelişme!
İzmir'de elektrik akımında ölümde flaş gelişme!
ÖTV indirimi Meclis'te! İşte yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek marka ve modeller
ÖTV indirimi Meclis'te! İşte yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek marka ve modeller
Husiler'den İsrail açıklaması
Husiler'den İsrail açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı
Bitcoin'de Trump etkisi! Fiyatı 63 bin dolara yaklaştı
Bitcoin'de Trump etkisi! Fiyatı 63 bin dolara yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayınlandı
Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
Samsun'da dehşet! Tüfekle vurulan 4 kişiden 2'si öldü
Samsun'da dehşet! Tüfekle vurulan 4 kişiden 2'si öldü
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyor
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyor
Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında ölen kişinin kimliği açıklandı
Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında ölen kişinin kimliği açıklandı
İBB'nin İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirmesine tepki
İBB'nin İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirmesine tepki
Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir
Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir