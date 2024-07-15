Aydın'daki kağıt fabrikasında yangın: 23 ilden takviye geldi, günlerdir söndürülemiyor! 55 bin ton...
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Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın, günlerdir söndürülemedi. Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Söke ve çevresine havadan kül yağmaya başladı.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz akşamı çıkan yangına müdahale devam ediyor.
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Gece sadece karada yapılan söndürme çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterler de dahil oldu.
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Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.
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Dumandan etkilenen fabrika işçisi ve itfaiye eri 10 kişi, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
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