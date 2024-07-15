BIST 11.065
DOLAR 33,05
EURO 36,10
ALTIN 2.563,37
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de elektrik akımında ölümde flaş gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında 20 kişiyi gözaltına aldı.

İl dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖTV indirimi Meclis'te! İşte yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek marka ve modeller
ÖTV indirimi Meclis'te! İşte yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek marka ve modeller
Husiler'den İsrail açıklaması
Husiler'den İsrail açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı
Bitcoin'de Trump etkisi! Fiyatı 63 bin dolara yaklaştı
Bitcoin'de Trump etkisi! Fiyatı 63 bin dolara yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayınlandı
Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
Samsun'da dehşet! Tüfekle vurulan 4 kişiden 2'si öldü
Samsun'da dehşet! Tüfekle vurulan 4 kişiden 2'si öldü
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyor
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyor
Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında ölen kişinin kimliği açıklandı
Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında ölen kişinin kimliği açıklandı
İBB'nin İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirmesine tepki
İBB'nin İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirmesine tepki
Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir
Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: İman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir
Savcı ve mahkeme arasında kriz! Dilan Polat iddianamesinde 4 maddelik sert gerekçe...
Savcı ve mahkeme arasında kriz! Dilan Polat iddianamesinde 4 maddelik sert gerekçe...